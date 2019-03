Alegeri in PSD Braila / Favoritul lui Dragnea vs  favoritul PSD-istilor braileni

Alegeri in PSD Braila in data de 17 martie. La o luna si jumatate de la demisia din partid a fostului premier Mihai Tudose, sub ochii lui Liviu Dragnea, care va fi prezent la Braila se duce lupta intre Ion Rotaru si Aurel Simionescu. Intre timp, negocierile din interiorul organizatiei judetene se desfasoara atat dur, cat si cu dificultate. Inclusiv data cand se vor desfasura alegerile nu este pe placul filialei, fiind stabilita de conducerea centrala.

S-ar parea ca favoritul lui Dragnea ar fi Ion Rotaru iar Aurel Simionescu ar beneficia mai mult de sustinere locala.

Ion Rotaru a fost numit de CEx-ul PSD în functia de... citeste mai mult