Alegeri europarlamentare 2019. Marius Pieleanu: Prezența va fi de 35%

Marius Pieleanu a spus la „Punctul de Întâlnire” că prezența la vot la alegerile europarlamentare de anul acesta va fi de 35%.

De asemenea, sociologul a explicat câte procente crede ca va avea fiecare partid în parte.

„PSD, în opinia mea, e pe undeva pe la 31-32%. PNL are în continuare 23-24%, nu mai mult. Pe locul trei este USR + PLUS, cu 18-19%, o creștere uriașă. ALDE e situat acolo unde-l știți, 10-11%. Și o a doua veste e că partidul domnului Ponta, PRO România, este între 7-8%. UDMR are 4-5%. E pentru prima oară când eu constat că partidul domnului Băsescu, PMP, e 3%”.

Sursa: Antena 3