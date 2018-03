ALEGE O CARIERÃ PLINÃ DE SATISFACTII – CARIERA MILITARÃ!

Doresti sã te implici în viata societãtii si sã fii admirat si respectat? Acum ai sansa de a avea o carierã în armatã! Depinde doar de tine!

Ministerul Apãrãrii Nationale, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Vaslui, continuã activitatea de recrutare a tinerilor – bãieti si fete – cu domiciliul in judetul Vaslui, cu precãdere elevi ai claselor a VIII-a si a XII-a, tineri aflati intr-un moment important, acela al alegerii drumului in viatã, in vederea scolarizãrii in institutiile militare de invãtãmant. Pentru anul de invãtãmant 2018 – 2019, Ministerul Apãrãrii Nationale vine in intampinarea tinerilor din judetul Vaslui cu o ofertã educationalã generoasã: * 480... citeste mai mult