Alecu Ivan Ghilia: Expresivitate si dramatism

Însemnări pe marginea unui vernisaj, de Grigore Arbore Cu opera de scriitor a maestrului Alecu Ivan Ghilia am o lungà familiaritate. Am avut primele contacte cu càrtile sale la mijlocul anilor ’60, cand fàceam eu insumi primii pasi in viata literarà. Romanul Cuscri (ESPLA, 1958), care l-a impus in atentia criticii si a fost distins cu Premiul Academiei, imi fàcuse o impresie deosebità prin naturaletea scriituri, lipsa de conventionalism in tratarea unor imprejuràri istorice ce marcau destinele oamenilor in momente de mari prefaceri sociale in mediul rural, marcate de dramaticul proces al colectivizàrii. In tematica respectivà se aventuraserà numerosi scriitori. Ce m-a izbit in... citeste mai mult

azi, 00:19 in Cultura-Media, Vizualizari: 29 , Sursa: Amosnews in