Cristian Bătrân şi Viorel Topa vicepreşedinţi ALDE Arad acuză dezinteresul administraţiei faţă de ştrand.

Ştrandul din Curtici este lăsat în paragină de către conducerea actuală a Oraşului

Curtici.

„În fiecare an curticenii aşteaptă cu nerbadare data de 1 Mai, dată la care are loc deschiderea oficială a ştrandului termal. În acest an nu s-a întâmplat acest lucru, pe motivul că, ştrandul se reorganizează şi vor avea loc o serie de lucrări care se extind pe toată perioada de vară. La această dată în ştrand nu se observa nici un utilaj pentru începerea... citeste mai mult