ALDE Ialomita se pregateste pentru conferinta judeteana de alegeri

Organizatia Judeteana ALDE Ialomita se pregateste de conferinta judeteana de alegeri interne. Scopul acestora este asigurarea stabilitatii partidului la nivel judetean si nu vin ca urmare a altor factori. Totusi, conform statului, a fost facuta propunerea la nivel central si urmeaza ca in Biroul Politic Central, data organizarii conferintei sa fie validata.

Astfel a declarat la Fresh FM, in cadrul Emisiunii „Subiectul Zilei”, Ionel Gae, presedintele interimar al ALDE Ialomita.

Deja, peste tot, au fost facute sedinte in fiecare organizatie locala, exista membri cu adeziuni si, statutar, se poate trece la alegeri la nivel judetean... citeste mai mult