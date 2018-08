ALDE Argeș, acțiune de ecologizare pe ruta Cetatea Poienari - Piscu Negru

Organizația ALDE Argeș a organizat sâmbătă, 4 august, o acțiune ecologică la care au participat peste 80 de membri ai Organizației pentru Femei și ai Organizației pentru Tineret. Au fost strânși peste 100 de saci cu gunoaie de pe ruta Cetatea Poienari-Piscu Negru, ,,campionii" deșeurilor fiind, de departe, pet-urile de bere și scutecele pentru bebeluși.

,,Trăim pe datorie, omenirea și-a consumat toate resursele naturale pe care planeta le poate produce într-un an. Din nefericire, an de an, omenirea își consumă și toate rezervele de bun simț.

Transfăgărășanul, devenit de ceva ani un simbol cu care este asociat țara noastră, ar fi... citeste mai mult

