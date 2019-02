ALDE are azi prima Delegatie Permanenta din 2019, pregatiri pentru europarlamentare

PREGATIRI… Toti alesii locali si presedintii de filiale ALDE din judetul Vaslui se reunesc, la pranz, la prima Delegatie Permanenta Teritoriala din acest. Evenimentul, spune deputatul Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui, este legat de analiza tuturor organizatiilor si pregatirea filialei judetene pentru campania de la europarlamentare, care va incepe in primavara. “Vom analiza situatia politica la zi in judetul Vaslui, din perspectiva organizatiei noastre, ceea ce s-a facut de la ultima Delegatie Permanenta si ceea ce trebuie imbunatatit. ALDE Vaslui trebuie sa confirme, in 2012, ca este o forta politica... citeste mai mult