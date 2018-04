Dupa ce albumul "Firepower", al trupei Judas Priest, a ajuns cel mai bine plasat album al formatiei in topul Billboard, fiind pe pozitia 5, in aceasta saptamana acesta a ajuns pe primul loc in US Top Hard Rock Albums Billboard.

Cel de al optsprezecelea material discografic al britanicilor este prezent in toate topurile de profil din lume, nu doar in Statele Unite sau Marea Britanie. Tot pe primul loc se afla in tari precum Suedia si Cehia, avand insa pozitii in Top 3 si in tari preum Austria, Canada, Finlanda, Germania, Ungaria, Portugalia sau Elvetia.

Trupa Judas Priest revine la Bucuresti pe 22 Iulie, la... citeste mai mult

azi, 13:06 in Cultura-Media, Vizualizari: 37 , Sursa: Amosnews in