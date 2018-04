© TION: Rom prins in flagrant in timp ce incerca sa mituiasca un politist in Timisoara Scris de R.J. - O persoană de etnie romă a fost reținută joi, în timp ce încerca să mituiască un polițist de la Secția 1 din Timișoara. Tweet Share Bărbatul de...

Timis Online, 7 August 2014