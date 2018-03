Alba-neagra cu orice Mai suntem inca in Global Money Week, pe romaneste, Saptamana Mondiala a Banilor, si Banca Nationala a Romaniei, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara se fac luntre-punte, doar-doar vor alfabetiza financiar cat mai multi romani.

In aceste zile, s-au spus si chiar s-au facut multe pentru ca macar copiii nostri sa fie mai bine pregatiti, cand vine vorba despre bani, sa stie cum se castiga si cum se cheltuiesc, cum se iau si se dau cu imprumut. Deocamdata, cu sau fara premier care are toata dantura impotriva bancilor, stam astfel: Romania este pe locul 124 din 143, in lume, la nivelul de educatie financiara,... citeste mai mult