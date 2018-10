Pianistul Bogdan Vaida a susținut ieri, 25 octombrie, la Alba Iulia, primul concert din cea de-a doua ediție a turneului Classic Unlimited, proiect dedicat promovării muzicii clasice în locuri neconvenționale. Concertul a avut loc în Galeria de artă Framm’s, un spațiu sub formă de tunel situat între porțile 3 și 4 din Cetatea Alba Carolina.

„După concertul din această seară putem spune că am început noua ediție Classic Unlimited plini de încredere. Au fost mulți oameni la concert, chiar a trebuit să mai creăm niște locuri în plus pentru cei veniți pe ultima sută de metri, dar ne-am bucurat... citeste mai mult

