Decizia Curții Constituționale în problema cererii de revocare a procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi este de natură să dea satisfacție maximă unei părți a populației și dezamăgire totală altei părți. Este o decizie care urmează la modul absolut orientările politice. Nu există o zonă intermediară. Semn al unei radicalizări excesive, se operează în termeni de alb sau negru.

Fie ești de acord cu decizia CCR, fie o negi. Altă alternativă nu există. Nu se poate să spui că în parte are dreptate și ministrul Justiției, dar și președintele țării are dreptul să se opună propunerii de revocare. Păstrând proporțiile, un caz particular, al unui înalt funcționar de stat, a ajuns... citeste mai mult