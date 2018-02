Arsenicul este un element chimic metaloid (semi-metal) care se poate gasi in natura sau sintetic in diferite forme – organic sau anorganic, forma anorganica fiind mult mai toxica decat cea organica.

El este un constituent pentru mai mult de 200 de specii de minerale, cel mai comun fiind arsenopirita, Romania fiind una dintre tarile bogate in acest tip de mineral.

Sursele principale de expunere la arsenic pentru populatia Europeana sunt alimentele, in special cele bazate pe procesarea cerealelor cum sunt graul, orezul, dar si produsele lactate sau apa potabila.

Alte grupuri de alimente care contribuie la