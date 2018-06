Obiectivul este un gigant al României Tocmai in aceste perioade ploioase, ne dam seama de utilitatea acestei investitii. Aflat nu departe de Iasi, barajul de la Stanca Costesti i-a protejat in nenumarate randuri pe ieseni de inundatii. In ultima luna...

Botosaneanul, 14 Iunie 2016