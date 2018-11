Alarma falsa de incendiu, in piata “Vidin” din Vaslui

ALERTA… Pompierii au fost solicitati in urma cu putin timp, sa intervina pentru stingerea unui incendiu care s-ar manifesta, in piata “Vidin” din municipiul resedinta de judet. Apelul la 112 a fost facut de o femeie, care a precizat ca vede fum in zona si banuie ca a izbucnit un incendiu. Cand pompierii au ajuns la fata locului, cu doua autospeciale, au constat ca, de fapt, era vorba, despre o dezifectie prin fumigatie si nici vorba despre vreun foc deschis in zona pietii.

