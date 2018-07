Cunoscutul actor american Alan Alda a dezvăluit că suferă de boala Parkinson. Într-o apariție la "CBS Morning" marți, actorul a spus că a fost diagnosticat cu boala acum trei ani și jumătate.

"Am avut o viață întreagă de atunci", a spus el. "Am jucat, am ținut discursuri, am ajutat la Alda Center for Communicating Science de la Stony Brook. Am început acest nou podcast și am observat că ... am fost în televiziune foarte mult în ultimele săptămâni vorbind despre noul podcast -... citeste mai mult

acum 46 min. in Actualitate, Vizualizari: 84 , Sursa: Antena 3 in