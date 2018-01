Alain Delon: Voi parasi aceasta lume fara regrete Alain Delon, unul dintre cei mai cunoscuti actori francezi, a declarat ca va parasi "aceasta lume fara regrete" intr-un interviu aparut joi intr-un numar special al revistei Paris Match consacrat carierei sale de 60 de ani, informeaza AFP.

Foto: shutterstock.com LifeStar "Viata nu imi mai aduce prea multe lucruri. Am cunoscut totul, am vazut totul. Dar, mai ales, urasc aceasta epoca, ma face sa vomit", a declarat starul francez, in varsta de 82 de ani, in finalul acestui interviu ce a fost publicat sub titlul "Moi, Delon: l'interview de sa vie" ("Eu, Delon: Interviul vietii sale"). Interviul a fost... citeste mai mult

ieri, 18:59 in Life, Vizualizari: 32 , Sursa: 9am in