Alain Delon, unul dintre cei mai cunoscuţi actori francezi, a declarat că va părăsi "această lume fără regrete" într-un interviu apărut joi într-un număr special al revistei Paris Match consacrat carierei sale de 60 de ani, informează AFP.

"Viaţa nu îmi mai aduce prea multe lucruri. Am cunoscut totul, am văzut totul. Dar, mai ales, urăsc această epocă, mă face să vomit", a declarat starul francez, în vârstă de 82 de ani, în finalul acestui interviu ce a fost publicat sub titlul "Moi, Delon: l'interview de sa vie" ("Eu, Delon: Interviul vieţii sale"). Interviul a fost realizat de jurnalista Valérie...