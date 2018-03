David Alaba (25 de ani) a anunţat că din vară îşi va căuta un nou angajament, într-un interviu acordat ziarului austriac Kurier. Fundaşul lateral mai are contract cu Bayern Munchen până în 2021, dar a recunoscut că e gata de o nouă provocare.

"Mă simt confortabil la Bayern, dar mă gândesc deja la următoarea provocare din cariera mea. Dar, deocamdată nu vreau să vorbesc prea mult despre viitor, am obiective clare pentru stagiunea actuală. Apoi, din vară, vom vorbi. Sunt la vârsta la care am acumulat o mulţime de experienţă şi sunt gata de un nou pas în carieră", a spus Alaba, potrivit cotidianului austriac Kurier.

Alaba a ajuns la Bayern în 2008, când...