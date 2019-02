La finele anului trecut, a apărut volumul Mărturia unui istoric singuratic. Convorbiri cu academicianul Dinu C. Giurescu, lansat recent în capitală. Partenerul de dialog al regretatului academician, stins aproape acum un an (la 24 aprilie 2018), este fostul său student, acum director al Muzeului Naţional Peleş - dr. Narcis Dorin Ion (autor şi al altor două volume de „convorbiri” - cu academicienii Dan Berindei şi, respectiv, Răzvan Theodorescu).



L-am invitat pe profesorul Stoica Lascu să facă o prezentare a acestui volum; dânsul ne-a trimis - ca un preambul la această prezentare - un mai vechi material al său despre profesorul Dinu C. Giurescu (apărut, în 2010, în revista