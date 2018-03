Al doilea val de artiști la UNTOLD 2018

Duo-ul american, THE CHAINSMOKERS vin pentru prima dată în România, în luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt câștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – “Closer”, are peste două miliarde de vizualizări.

În 2017, THE CHAINSMOKERS au lansat în colaborare cu trupa britanică Coldplay piesa "Something just like this" care în prima zi de lansare a obținut și un record mondial. Piesa a avut peste 9 milioane de accesări într-o singură zi, performanță nereușită de nici un artist până în acel moment.