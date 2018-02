Al doilea Urs de Aur pentru Romania! Prin regizoarea Adina Pintilie, tara noastra a castigat al doilea Urs de Aur, de data aceasta la cea de-a 68-a editie a Berlinalei, unul dintre cele mai prestigioase si mai vechi festivaluri de film din lume.

Pe langa "Ursul de Aur" pentru filmul "Touch me not", Pintilie a mai primit si premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut.

Pana acum, regizoarea in varsta de 38 de ani, a devenit cunoscuta pentru scurtmetrajul "Balastiera #186" si... citeste mai mult