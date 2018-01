Al doilea deces din cauza gripei de sezon Un adolescent in varsta de 15 ani din Salaj a decedat din cauza gripei, fiind al doilea caz din acest an, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

Social "A fost inregistrat un deces nou confirmat cu virus gripal, tip B: copil in varsta de 15 ani, de sex masculin, din jud.Salaj, fara conditii medicale pre-existente cunoscute, nevaccinat anti-gripal", anunta CNSCBT.

La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinic, IACRS si pneumonii) a fost de 74953, cu 26.2% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi sapaamana a sezonului precedent (101626)... citeste mai mult

