Al cincilea lungmetraj din franciza "Rambo", intitulat "Rambo: Last Blood", va fi lansat pe 20 septembrie, la 37 de ani după debutul în circuitul cinematografic nord-american al filmului ce a deschis această serie, "Rambo: First Blood", informează site-ul revistei Variety.

Intriga noului film relatează aventura personajului John Rambo, interpretat de Sylvester Stallone, care trece graniţa în Mexic şi se luptă cu un cartel violent, după ce fiica unuia dintre prietenii lui a fost răpită. Din distribuţia filmului "Rambo: Last Blood" mai fac parte actorii Paz Vega, Sergio