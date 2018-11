În timp ce granzii Mercedes-Benz, BMW și Audi se luptă în continuare în vârful ierarhiilor de vânzări din zona premium, Volvo recuperează din timpul pierdut sub umbrela celor de la Ford și reușește să-și bată an după an recordurile all-time de vânzări. Anul 2018 nu va fi o excepție, Volvo înscriindu-se după 10 luni pe ultima turnantă în al cincilea an consecutiv de creștere a vânzărilor la nivel mondial. În primele 10 luni ale lui 2018, suedezii au vândut 526.062 de mașini în toată lumea, o creștere efectivă de 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În luna octombrie, vânzările Volvo au... citeste mai mult

