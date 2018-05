Un tată disperat cere cu împrumut pe Facebook un scaun cu rotile pentru fata sa de 12 ani care în urma unui accident rutier nu se mai poate deplasa.

Redăm mai jos mesajul:

"Buna ziua. cine ne poate ajuta cu un carut de handicap inprumut pentru o fetita de 12 ani noi suntem parintii fetitei accidentate la scoala 2 cu autocarele are dubla fractura de gamba deschisa si i s-au montat 2 tije cu un carucior ne-ar fi mai usor acasa si la spital mergand foarte des la controale. Va multumesc si ne auzim in privat", a scris Ionel...