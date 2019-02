Ajutor nesperat pentru romanii din Italia / Vizeaza inmatricularea masinilor cu numere straine in Italia

Pe 26 februarie, Ambasada Romaniei in Italia a publicat un comunicat pe pagina de Facebook a institutiei, din partea Autoritatii rutiere italiane “Ufficio della motorizzazione civile” din Roma, privind inmatricularea autovehiculelor cu numere straine in Italia.

