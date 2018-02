Guvernul sarb a aprobat, dupa negocieri cu FMI, acordarea de ajutoare speciale pensionarilor cu venituri lunare sub 29.999 de dinari (372 de dolari), acestia urmand sa incaseze in plus cate 5.000 de dinari (62 de dolari), transmite Mediafax.

Wall-street, 18 Septembrie 2010