Fumatul este poate cel mai popular viciu existent. Pe lângă efectele negative asupra sănătății, acest obicei este condamnat și de Biserica, fiind considerat un păcat destul de grav. Iată ce spune părintele Argatu despre fumători:

„Mi s-a aratat cum se chinuiesc in iad celor ce le-au placut toata viata sa fumeze, adica fumatorii. Cei ce au fumat in viata vor avea parte dincolo de mult fum si de multa duhoare a fumului. Se vor ineca in fum. Acelora care fumeaza, de cand aprind tigara si pana arunca chistocul sta un dracusor si le strange tot fumul, apoi culege chistoacele pe care le arunca.

Cu toate acestea: fumul si capetele de tigari, diavolii ce stapanesc pacatul fumatului, ii vor... citeste mai mult