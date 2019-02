• 50 locuri de munca la recoltarea de fructe (capsuni, nectarine, afine, etc.) • 150 locuri la cules fructe (mere, cirese, nectarine, caise, etc.), curatat pomi; in fabrica, la aranjarea fructelor in lazi si caserole Calarasenii amatori de munca in...

Ziarul Impact, 25 Ianuarie 2019