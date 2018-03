Conceptul prezentat atunci părea cumva neterminat şi lipsit de strălucire. De aceea, pentru unii vizitatori ai Salonului de anul acesta apariţia unei noi versiuni a acestui concept, numită Pop.Up Next, a fost ceva firesc, iar pentru alţii – o surpriză. Printre aceştia din urmă se numără şi corespondentul publicaţiei „The Verge“, care scrie copleşit de admiraţie că Pop.Up Next arată la fel de strălucitor în realitate ca şi în pozele făcute din unghiuri atent alese. Pop.Up Next este un „auto-copter“ dezvoltat de Airbus, Audi şi... citeste mai mult

