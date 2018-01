In cazul unei controversate afaceri cu rachete cu Taiwanul, Grupul Airbus urmeaza sa plateasca 104 milioane de euro amenda. Dupa cum a anuntat compania aviatica europeana sambata la Paris, pedeapsa a fost impusa intr-un arbitraj pentru „incalcarea contractului” in cadrul vanzarii de rachete catre Taiwan, din 1992. De asemenea, Airbus (fosta EADS) a spus ca „se afla in discutii cu Parchetul din München, pentru a evita un proces legat de vanzarea aeronavelor Eurofighter catre Austria”, un controversat deal din 2003.

Afacerea rachetelor cu Taiwanul a fost negociata de compania Matra, care a fost ulterior preluata de Airbus, in 1998, relateaza Welt.de. Compania mama Airbus a lasat... citeste mai mult