© TION - Unde se duc banii incasati din TimPark anul acesta? Peste 600 de noi locuri de parcare in plan Scris de A.S. - Peste 600 de noi locuri de parcare ar urma să fie realizate la Timişoara, în cursul acestui an, din banii încasaţi de societatea...

Timis Online, 12 Aprilie 2015