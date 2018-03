Dan Jumara 1 • Fostul director al Muzeului Literaturii Iasi nu va primi nici un leu in plus dupa ce a plecat din fruntea institutiei de cultura • Dan Jumara a actionat in instanta Consiliul Judetean dupa ce singur a cerut sa plece din fruntea MLR Dan...

Buna ziua Iasi, 1 Noiembrie 2012