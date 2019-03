Ai WC in spatele curtii? Iata ce amenda ti se pregateste

Ministerul Dezvoltarii a pus gand rau tuturor celor care au acces la canalizare dar nu s-au bransat la retea. Primarii vor face liste cu toti romanii care se afla in aceasta situatie. Ministerul Dezvoltarii a trimis o circulara prin care instiinteaza primariile ca persoanele care au acces la canalizare vor fi obligati sa se branseze la retea.

Primarii vor fi obligati sa intocmeasca o lista cu persoanele fizice sau juridice care nu s-au bransat pana in prezent la sistemul de canalizare, iar lista va fi trimisa Garzii de Mediu care va da, initial, un avertisment iar daca situatia nu se indreapta in termen de trei luni vor va dispune amenzi.... citeste mai mult

