Un obicei tot mai des intalnit in industria fast-food dar si in bucatariile romanilor este de a utiliza folia de aluminiu pentru gatit, pentru pastrat mancarea sau chiar pentru a reincalzi alimente.

Toate aceste feluri de a folosi folia de aluminiu sunt deosebit de periculoase. Iata de ce trebuie sa scapati cat mai repede de aluminiul din bucatarie.

„Ionii de aluminiu pot ajunge in alimente si, odata ingerati, au un efect toxic, in special asupra creierului. In top se afla afectiunile neurovegetative (Alzheimer, Parkinson), anemie, afectiuni pulmonare. In plus, impiedica absorbtia calciului, crescand astfel riscul de osteoporoza sau alte boli... citeste mai mult