Cum în România programele de colectare încălţăminte sunt destul de rare, retailerul Otter Distribution – prin intermediul magazinului online Otter.ro în parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi susţinut de lanţul de curăţătorii profesionale Total Wash –, a conceput o campanie prin care încurajează oamenii să doneze încălţăminte în stare bună. Campania se va derula în perioada 6 august-5 septembrie 2018 pe tot teritoriul României. Sub umbrela „Pass them on – Dă-i (pantofii) mai departe“, Otter a realizat un mecanism prin care... citeste mai mult

