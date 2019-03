Inainte de a incepe un tratament cu somnifere, este important sa identifici daca ai intr-adevar o problema de somn. „Unii oameni sunt deranjati ca se trezesc din somn, dar se trezesc, merg la baie si isi reiau somnul. Nu e nimic rau in asta,” explica Dr. Hadine Joffe, conferentiar in psihiatrie la Harvard Medical School. „Daca iti ia 20 de min­ute sa adormi nu inseamna neaparat ca ai o problema cu somnul”, adauga medicul.

Daca in mod regulat nu poti sa adormi sau ramai treaza si asta te afecteaza in timpul zilei, atunci este posibil sa suferi de insomnie. Dar inainte sa iei medicamente care sa te ajute sa adormi, Dr. Joffe recomanda sa incerci sa schimbi ceva... citeste mai mult

acum 17 min. in Life, Vizualizari: 7 , Sursa: Antena 3 in