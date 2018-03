Ai grija ce nume ii alegi copilului tau / Numele influenteaza destinul

Ca si cifrele, fiecare litera are o vibratie proprie, o energie aparte. In functie de initiala prenumelui ce-l purtam, primim ca dar, de la Univers, anumite calitati si defecte.

Cu cat avem mai multe vocale in prenume, cu atat destinul nostru este unul mai usor, cu lectii si obstacole minore, caci energia vocalelor este debordanta si ne ajuta sa depasim cu usurinta piedicile si intarzierile de orice fel. Se spune ca daca numele contine un numar par de vocale, imperfectiunile fizice, cum ar fi cosuri, acnee, iritatii, etc, se manifesta mai mult pe partea stanga a corpului, pe cand un numar impar de vocale face ca aceste imperfectiuni sa se manifeste... citeste mai mult