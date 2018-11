Inainte de o partida sanatoasa de sex ar trebui sa ai cateva aspecte in vedere.

Printre aspecte se numara si alimentatia, care poate fi uneori chiar cauza unora dintre problemele tale din dormitor, scrie secretele.com.

Cremvurstii si alte grasimi saturate ingroasa sangele, fapt pentru care arterele din zonele intime nu vor fi bine irigate. Pentru o partida reusita, ideal este ca sangele sa inunde vasele din zona pubiana.

Menta - In timp ce o respiratie urat mirositoare deranjeaza, prea multa prospetime strica! Studiile au demonstrat ca mentolul reduce temporar nivelul de testosteron, ceea ce scade totodata si apetitul.

Branza contine si ea ceva ce ti-ar putea ruina seara. Aceasta are o enzim citeste mai mult

acum 56 min. in Life, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in