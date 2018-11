Amal Hussain, fetița în vârstă de 7 ani care a devenit un simbol al crizei umanitare din Yemen după ce o fotografie a ei a fost publicată săptămâna trecută de The New York Times, a murit joi în tabăra de refugiaţi yemeniţi, a anunţat familiei ei. Simpla ei imagine, stând cuminte pe un pat de spital, pare să rezume situația cumplită a acestei țări distruse de război.

După ce a apărut imaginea fetiței în The New York Times, cititorii publicației au contactat redacția, dorind să facă donații pentru familia ei. Aceștia au scris să întrebe dacă starea de sănătate a lui Amal Hussain se... citeste mai mult

