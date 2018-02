Ai carte (falsã), ai parte (de dosar penal)!

Politistii de frontierã din cadrul PTF Albita descoperã din ce în ce mai des cãrti de identitate românesti false asupra cetãtenilor moldoveni. S-a întâmplat si sãptãmâna trecutã, când asupra a doi tineri din R. Moldova au fost descoperite, la controlul de frontierã, douã cãrti de identitate false care urmau sã fie folosite în Spatiul Schenghen.

Joia trecutã, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru a intra in tarã, ca pasageri in diverse mijloace de transport, cetãtenii moldoveni Maxim B. si Cristian Z., in varstã de 27, respectiv 19 ani. În baza unei analize... citeste mai mult