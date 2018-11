Studiile au dezvaluit faptul ca, in multe hoteluri, paharele din camere nu sunt spalate sau inlocuite cu altele curate.

De multe ori, cameristele doar le clatesc, in loc sa le curete corespunzator. Potrivit unor investigatii ABC News, in 11 din cele 15 hoteluri evaluate, in Statele Unite ale Americii, s-a descoperit ca paharele nu apucau sa fie curatate si dezinfectate cum trebuie, inainte ca urmatorii oaspeti sa isi primeasca fiecare camera.

Acest lucru inseamna ca oricand poti contacta o serie de bacterii lasate de cel care a baut inainte ta din respectivul pahar. Majoritatea cameristelor pur si simplu nu le... citeste mai mult

