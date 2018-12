La fiecare început de an, cu toţii stăm în faţa unui eveniment important în viaţa noastră, trecând, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, într-un alt an. Fiecare consideră că este ceva special, preţuindu-l pe cel care a trecut şi cu gândul la cel care vine pentru a ne derula rosturile vieţii personale şi profesionale pentru sine şi pentru noi. Dacă ne privim acum, la trecerea dintre cei doi ani, oare putem spune, cu promptitudine, că suntem sprinteni în cuvânt şi-n faptă, că suntem oameni cu dârzenie, luptători, demni şi decenţi? Acum, păşind în Noul An, nu uităm că ni s-a vestit întregii lumi bunătatea din roua cerului şi din belşugul pământului, pâine multă şi... citeste mai mult