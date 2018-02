AHC Dunarea merg la Turda doar cu gandul la victorie

Una calda una rece pentru AHC Dunarea Calarasi in acest an. Echipa antrenata de Adrian Petrea a jucat foarte bine si a scos un egal pretios pe terenul campioanei Dinamo, scor 26-26, rezultat urmat de o noua remiza acasa cu CSM Focsani, echipa mult mai slab cotata in clasament. Acest semiesec cu Focsani din etapa a 17-a nu a fost foarte bine primit de suporteri, care asteptau o revansa impotriva moldovenilor care-i invinsesera in tur. Adrian Petrea pune acest esec pe seama unei lipse de determinare a jucatorilor, care au tratat meciul superficial.

