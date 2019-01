AHC Dunarea a cistigat in deplasarea de la Baia Mare

CS Minaur Baia Mare – AHC Dunarea Calarasi, 31-32 (17-13)

• AHC Dunarea Calarasi inceput returul in forta, cu doua victorii din doua meciuri in deplasare: 31-32 la Baia Mare si 29-34 la Steaua.

Meciul a inceput cu Minaur la conducere, 2-0 si 10-5 in minutul 17. In minutul 22 tabela indica un sec 13-8, dar jucatorii Dunarii recupereaza rapid la 14-12 in minutul 26. Finalul primei reprize a gasit gazdele in avantaj de patru goluri, 17-13.

Dupa pauza Dunarea reduce diferenta la trei goluri, 18-15 in minutul 34 si egalam in minutul 45, 22-22. In minutul 46 AHC Dunarea Calarasi trece pentru prima data in avantaj, 22-23, dar rateaza desprinderea la 23-25 si gazdele egaleaza la 24.... citeste mai mult

