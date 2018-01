AHC Dunarea a castigat detasat amicalul cu Medgidia

Miercuri, 24 Ianuarie, de la ora 18:00, la Sala Polivalenta din Calarasi s-a disputat meciul amical AHC Dunarea Calarasi - CS Medgidia. Amicalul s-a incheiat cu scorul de 45-22 (25-11 la pauza). AHC Dunarea Calarasi are programat un meci amical si vineri, 26 ianuarie, ora 17:00, in compania echipei HC Dobrogea Sud.

In meciul cu CS Medgidia, pentru AHC Dunarea Calarasi 2014 au jucat:

Selaru, Erhan (1 gol), Lazovic (1 gol), Chikovani (3 goluri), Vartic (2 goluri), Fotache (1 gol), Dospinescu (13 goluri), Peric (3 goluri), Tarata (3... citeste mai mult