AHC Calarasi vrea sa prinda un loc de cupa europeana

Vineri, 12 ianuarie, tehnicianul principal al formatiei de handbal AHC Dunarea Calarasi, Adrian Petrea, a sustinut o conferinta de presa, in cadrul careia l-a prezentat in mod oficial pe antrenorul secund, Eremia Paraianu. In cadrul conferintei s-a discutat si despre activitatea desfasurata de echipa in cursul anului 2017 si obiectivele echipei pentru acest an.

Eremia Paraianu, noul antrenor secund al AHC Dunarea Calarasi este nascut in data de 16 octombrie 1975, la Constanta, si are un palmares sportiv impresionant. A adunat 183 de selectii in nationala Romaniei, a marcat peste 400 de goluri, a fost ales handbalistul anului in... citeste mai mult