Agricultorii romani au descoperit ca levantica aduce profit!

Fiecare român ridică an de an un munte de gunoi. Şi ca orice munte, acesta are şi zăcăminte care pot aduce profit. Sticlele, metalele, ambalajele de aluminiu sau carton, pe scurt gunoaiele noastre sunt o comoară pentru firmele de salubrizare. Iar dacă...

Qmagazine, 19 Octombrie 2013